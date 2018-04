Annie Poulain: chant décuplé au piano jazz ***1/2

Elle propose ici un mélange de musiques et de textes de belle tenue, gracieuseté de Luc De Larochellière, Jean-Claude Vannier, Jean-Pierre Sabar, Mario Vigneault, Joe Webb, Steve Amirault, Ze Miguel Wiznik, Vincent Gagnon et Marianne Trudel.

Hormis ces collaborations, mots et notes sont majoritairement amalgamés par Annie Poulain, textes de profonde intimité pour la plupart.

Convenablement ou bien écrits, ces textes de chanson évoluent quelque part entre le français international et le québécois de bon aloi, ils portent les valeurs consonantes essentielles aux bonnes chansons et acquièrent ici une force supplémentaire dans l'accompagnement pianistique de 10 jazzmen québécois: Rafael Zaldivar, François Bourassa, Jonathan Cayer, Arden Arapyan, Marianne Trudel, Steve Amirault, Jean-François Groulx, Emie R Roussel, Vincent Gagnon et Bruno Fecteau.

Personne ne se poste à l'avant des mots, cela incluant la chanteuse de ces mots. Force est d'observer que la sobriété et le dénuement de cette approche piano-voix ne permettent pas une très grande latitude aux interprètes, mais n'en castrent pas non plus l'expression et la personnalité. Piste à suivre...

* * * 1/2

JAZZ ET CHANSON. Dix pianos une voix. Annie Poulain. Arté Boréal/Outside/Believe.