Claude Bégin: insaisissable ***

Claude Bégin a aussi réalisé des albums de Karim Ouellet et il fait partie du collectif Alaclair Ensemble.

Sur les réseaux sociaux, il met souvent des photos charnelles de sa copine - la mannequin Clodelle - et lui.

Ironie kitsch, goût discutable ou démarche sérieuse? Là est toujours la question avec Claude Bégin, qui a lancé un deuxième album intitulé... Bleu nuit.

Une chose est certaine: il a un don pour les mélodies pop et accrocheuses. Et il sait nous surprendre. Son album s'ouvre avec une pièce orchestrale instrumentale et se termine avec sa voix - et celle de sa mère Sylvie Morin en duo! - traitée à l'Auto-Tune.

Le premier extrait, Ma voiture volante, a des arrangements soul-pop très réussis. Avec des duos avec Marie Mai (banale On marie s'arrête) et Laurence Nerbonne (très réussie On s'envole encore), Claude Bégin a de quoi séduire les radios.

Il chante aussi avec Clodelle (Bleu nuit) et son pote d'Accrophone, Eman (Sans téléphone). Or, ses mots ne se glissent pas toujours bien sur ses musiques. Et sa voix manque quelque peu de puissance.

Même s'il est meilleur auteur-compositeur, réalisateur et rappeur que chanteur, il n'en demeure pas moins que Claude Bégin a un don appréciable pour la pop.

* * *

POP. Bleu nuit. Claude Bégin. Coyote Records.