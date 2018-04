Dave Chose: magnifier le quotidien ****

Or, les chansons de son premier album sont loin de se résumer à sa voix et à sa guitare. Des arrangements grunge, de claviers, même orchestraux et d'autres qui rappellent le classique Sea Change de Beck agitent ses mélodies.

Dans ses textes, Dave Chose parle de dépanneur, de pizza congelée, de clopes, de sa peur et de sa vie entre le Lac-Saint-Jean et le quartier Hochelaga-Maisonneuve, mais ses musiques s'exaltent. Des cordes chamboulent sa chanson Benson Gold. Des claviers éblouissent la tempétueuse Chilling.

Le refrain de Chez Françoise est tout-puissant. Dave Chose a fait appel à Benoît Bouchard et Nicolas Beaudoin à la coréalisation et il s'est entouré de collaborateurs qui ratissent large: des auteurs-compositeurs folk (Dany Placard et Louis-Philippe Gingras), le plus expérimental Julien Sagot (aux percussions dans Karkwa) et le claviériste magicien Alex McMahon (associé autant à Alex Nevsky qu'à Beyries).

Le défi? Transposer les riches sonorités de l'album sur scène. Dave Chose se produira au festival Santa Teresa le 18 mai.

