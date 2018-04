Arriola: plongée dans l'inconscient et le réel ***1/2

Petite recherche sur le mec, et puis voilà: titulaire d'un doctorat en philosophie, Martin Arriola fait aussi dans l'électro-pop et, encore mieux: il signe de très bons textes.

Pour s'en rendre compte, voici quelques citations extirpées de cette «nouvelle théorie»: «Tout est tellement clair dans mon sommeil mais j'oublie tout dès que je me réveille... Loin d'ici on se bat et toi tu pleures de joie... Difficile à expliquer, tout est à sa place... En un jour on perd le nord, en un jour on peut le retrouver...»

Et puisque le Québec a un besoin criant de paroliers de haute volée, on n'attendra pas la sortie d'un album complet d'Arriola pour souligner la qualité de sa plume, ses vertus phonétiques, son potentiel stylistique.

Qui plus est, cet auteur sait explorer simultanément les profondeurs du réel et de l'inconscient à travers des tableaux poétiquement incarnés, qui respectent néanmoins les règles de la versification chansonnière.

Musicalement, toutefois, c'est moins fort; au fil d'enregistrements souterrains, Arriola a migré d'un rock relativement convenu vers une électro-pop bien torchée, mais... relativement convenue.

Convenons que le meilleur est à venir.

* * * 1/2

ÉLECTRO-POP. Ma nouvelle théorie (EP). Arriola. Productions Musjomusic.