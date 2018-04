Cardi B: l'aspirante au trône ***1/2

Dans le cas qui nous occupe, effeuilleuse et rappeuse riment parfaitement. C'est idem pour vulgarité et opiniâtreté. À la manière de tous ces êtres beaux, intelligents, très ambitieux, mais issus d'une classe ethno-sociale où absolument personne ne grandit dans la ouate, cette nouvelle bombe du hip-hop explose partout où elle est larguée.

Balcalis Almanzar, alias Cardi B, est née de parents antillais et a construit son personnage dans le Bronx, son lexique yo et son accent prolétarien ne mentent pas.

Talentueuse et mal engueulée, cette femme de 25 ans ne passe pas par quatre chemins pour atteindre le sommet de la pop culture anglo-américaine.

Invasion of Privacy en explique très clairement le processus personnel et la vision: récolter le cash et imposer le respect impliquent l'assomption de la pulsion sexuelle et du pouvoir attractif au féminin.

Cardi B assume l'intégralité de ses contradictions et représente déjà un modèle de réussite pour tant de jeunes gens de sexe féminin qui lui ressemblent un tant soit peu.

La force de son flow résulte également d'une fine compréhension de son milieu où les gangstas peuvent aussi s'avérer des jeunes femmes très sexy!

Personnalité forte qui ne manque pas d'humour et de curiosité, elle s'inscrit déjà parmi les leaders esthétiques émergents de la culture hip-hop. En plus de s'être adjoint une légion de beatmakers, elle est assez crédible pour inviter des noms prestigieux. Aspirante au trône, Cardi B pourrait y accéder sous peu.

* * * 1/2

HIP-HOP. Invasion of Privacy. Cardi B. Atlantic.