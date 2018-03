Eddy de Pretto: intense et sans inhibition ***1/2

Un égoportrait pour sa pochette d'album, une coupe de cheveux au bol et un son urbain : Eddy de Pretto incarne la jeunesse actuelle. Fait-il du rap ? Disons que le chanteur français plaque la grandiloquence vocale propre à la chanson française sur des productions sonores hip-hop. Eddy de Pretto a confié la réalisation de son premier album, Cure, à Kyu Steed & Haze, qui ont collaboré avec les rappeurs Booba et Gucci Mane. En France, il est la star musicale de l'heure. « La révélation », titrent les Inrocks, qui lui ont consacré leur une. Eddy de Pretto a un chant parlé qui ressemble à celui de Stromae. Sur sa chanson Rue de Moscou, on croirait plutôt entendre Pierre Lapointe. Quoi qu'il en soit, Eddy de Pretto a une grande adresse pop et un don pour les mélodies prenantes. Ses textes abordent la sexualité et l'homosexualité de façon charnelle, personnelle et décomplexée. Son ton intense et parfois pompeux peut agacer. En tout cas, Eddy de Pretto ne laisse pas indifférent. Il s'avère même déjà un phénomène musical. Sur scène, le jeune homme n'a que son téléphone intelligent dans les mains et un batteur à ses côtés. Il se produira à l'Astral, le 10 juin, aux FrancoFolies de Montréal.

* * * 1/2

CHANSON POP. Cure. Eddy de Pretto. Initial Artist Services.