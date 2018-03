Twin Fantasy: un film musical ****

En 2011, le groupe de Seattle Car Seat Headcrest, mené par Will Toledo, a sorti un album sur Bandcamp de façon indépendante et lo-fi. Sept ans plus tard, une version améliorée de Twin Fantasy paraît sur l'étiquette Matador.

Toledo a pu retourner en studio pour compléter son oeuvre inachevée. Peu importe leur parcours créatif particulier, les 10 chansons retravaillées de Twin Fantasy s'avèrent de l'émotion brute et juvénile pour les oreilles. Elles relatent l'amour d'un garçon pour un autre, avec toute l'anxiété, le doute et le déchirement que cela implique. Il faut être prêt à passer à travers des odyssées de 13 et 16 minutes pour apprécier Twin Fantasy. Or, elles se terminent avec des finales grandioses.

L'album est une sorte de film musical avec de l'humour noir, des envolées rock, des refrains vulnérables et des clins d'oeil à The Strokes et Clap Your Hands Say Yeah. Il faut trouver le bon contexte d'écoute pour apprécier l'opus à sa juste valeur, mais il se prend aussi en pièces détachées.

Quelle dose d'adrénaline pour les oreilles ! Et quelle belle valorisation du concept de l'album et de son aboutissement dans une perspective à long terme.

****

INDIE-ROCK

Twin Fantasy

Car Seat Headcrest

Matador