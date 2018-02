Seba et Horg: rap d'expérience ***1/2

D'un côté, l'auteur et MC montréalais d'expérience Seba, qui s'est fait connaître avec les groupes Gatineau et Cargo Culte. De l'autre, DJ Horg, bras droit de Samian, et celui à qui l'on doit la reprise de Le Beat à Ti-Bi d'Anodajay et Raôul Duguay ; il a aussi joué dans Watatatow.

Bien justement... Sur le premier extrait Vintage à l'os, Seba et Horg interpellent la génération qui a grandi avec Mario Bros., Kris Kross, Eric Lindros et Traboulidon.

Côté musique, Seba et Horg rendent aussi un hommage au rap nineties. La nostalgie du duo est contagieuse : la version du clip de Vintage à l'os (par Karlof Galovsky) a plus de 1,2 million de visionnements sur Facebook.

Hanhan ressort du lot avec ses sons de guitares électriques et ses rythmes lourds. Heureusement, Grosso-Modo n'est pas que nostalgique. Les chansons qui traitent du quotidien montréalais (Magasin à 1 $) sont plus abouties que celles qui regorgent de références générationnelles. Coup de coeur pour 45 Papineau, qui raconte une virée en autobus avec un échantillonnage de Give It Away de Red Hot Chili Peppers et un clin d'oeil à la célèbre phrase de Marc Drouin « la rue Rachel est chaude à soir ».

Par contre, la chanson rap-folklorique Tamdilidididam vient nuire à la fin de l'album. Sinon, Grosso-Modo bénéficie de l'expérience de ses créateurs.

***1/2

RAP

Grosso-Modo

Seba et Horg

L-A be