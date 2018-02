MGMT: ambivalence pop ***1/2

Ses tubes respiraient la jeunesse, l'insouciance et le sentiment que tout est permis. Or, Ben Goldwasser et Andrew VanWyngarden préfèrent l'expérimentation aux tubes.

Ils ont mal géré le succès, et ils se sont quelque peu autosabotés sur leurs deux albums suivants. Avec Little Dark Age, ils en sont à leur quatrième opus. Or, il ne s'agit pas tellement d'un album, mais d'une série de bonnes chansons, ce qui colle parfaitement à l'âge d'or actuel des listes d'écoute sur Spotify.

Des atmosphères new wave nocturnes dominent Little Dark Age, notamment sur la pièce-titre, Me and Michael, et Hand It Over. Autre titre dansant et enivrant One Thing Left to Try. Or, il y a sur cet opus des moments ambiants quelconques (Days That Got Away, James) où on a le sentiment que MGMT peine à trouver un équilibre entre sa facilité à pondre des mélodies vivifiantes et son désir de brouiller les pistes.

Une direction artistique conséquente n'est peut-être pas la force de MGMT, mais le groupe a un grand flair pop. Or, pourquoi ne pas l'assumer pleinement? MGMT sera en spectacle au MTELUS le 17 mars.

* * * 1/2

ROCK INDÉ. Little Dark Age. MGMT. Sony.