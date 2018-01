Nils Frahm: après le patchwork séduisant, l'intégration ****

En cette décennie, Nils Frahm s'avère un des principaux déclencheurs de mélomanie. Le musicien allemand a converti tant vingtenaires et trentenaires scotchés aux genres indie ou électro en leur proposant des mélanges conviviaux de musiques romantiques, modernes ou post-minimalistes de tradition classique, évoquant aussi le jazz de chambre, le prog rock et les musiques électroniques de pointe.

Il a réussi en maintenant la dimension mélodique comme balise essentielle au transfert vers des musiques plus contemporaines et exigeantes. Mais voilà, son travail n'était souvent qu'un patchwork convivial, inspiré, mais pas assez substantiel. Synthèse bien sentie, en quelque sorte.

Cela étant, Nils Frahm a toujours su piquer notre curiosité, car nous voilà encore en train de l'écouter. Enregistré dans le studio de Funkhaus en Allemagne, All Melody est un pas en avant vers une musique polygenres vraiment intégrée, avec en prime un puissant vecteur émotionnel.

Certaines pièces, dont All Melody et #2, sont parmi les plus belles réussites du compositeur. Voilà l'album qui fait la différence entre le déclencheur et le compositeur pérenne.

* * * *

Post-minimalisme-électro-jazz. All Melody. Nils Frahm. Erased Tapes Records.