Lior Shoov: jouer avec la musique ***

Cette brunette au visage expressif chante en anglais, en français et en hébreu. Épurée, sa musique s'exprime néanmoins avec une ribambelle d'instruments au fort pouvoir évocateur: ukulélé, harmonica, beatbox, accordéon, clochettes, marimba, contrebasse et tout objet pouvant se transformer en percussion.

La voix de Lior Shoov rappelle celle de Lou Doillon, disait-on, mais les ressemblances s'arrêtent là. Sa musique unique est plutôt brute, espiègle et artisanale.

Nous préférons ses chansons plus mélodiques et de mouvance folk-indé (Caress My Skin, Take Me) que celles aux airs bohémiens et enfantins.

Vu son expérience de clown, l'artiste multidisciplinaire donne des spectacles inventifs où elle improvise et explore les limites entre la scène et l'espace public.

Elle sera d'ailleurs de retour au Québec en février pour donner des spectacles à Gatineau, Québec, Rimouski et Montréal (le 17 février au Ministère).

Son premier album est charmant, mais c'est sans doute en spectacle que la magie opère véritablement.

* * *

CHANSON FOLK. Lior Shoov. Lior Shoov. L-A Be.