Porches: maturation et profondeur synth-pop ***1/2

La poésie de l'artiste new-yorkais s'en trouve à la fois plus abstraite et plus achevée. Ainsi, nous avons entre les oreilles l'exposition sonore de «tableaux d'humeurs», comme il le souligne lui-même.

Ces textes trouvent leur forme chansonnière dans une synth pop très mélodique, révélant une facture aigre-douce avec la voix relativement fragile de son soliste, qui use parfois de l'Auto-Tune, époque oblige...

Musicalement, The House témoigne d'une belle diversité d'influences: house, synth pop, new wave, post-punk, le tout composé et enregistré par Aaron Maine et mixé par le renommé Chris Coady (Grizzly Bear, Beach House, Yeah Yeah Yeahs).

* * * 1/2

SYNTH POP. The House. Porches. Domino Records.