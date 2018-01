Daniel Taylor et The Trinity Choir: toucher le sublime, hier et aujourd'hui ****

Le contre-ténor Daniel Taylor et The Trinity Choir (dont il est le directeur artistique) nous élèvent ici dans les hauteurs célestes des chants sacrés de la Renaissance.

Sauf deux oeuvres contemporaines du compositeur estonien Arvo Pärt (Magnificat/Song of Mary et Nunc Dimittis/Song of Simeon), ce répertoire réunit des musiques sublimes composées par des organistes, chantres ou chefs de choeur tels Gregorio Allegri (1582-1652), William Byrd (1538-1623), Nicolas Gombert (1495-1560), John Sheppard (1515-1558) et Thomas Tallis (1505-1585).

Quatre siècles et demi plus tard, ces chants sont encore admirés pour leurs vertus méditatives et leurs propriétés mystiques, et demeurent ainsi profondément ancrés dans l'imaginaire occidental.

Les lignes pures sans vibrato de ces mélodies, ces formes anciennes de la polyphonie vocale, cette pureté de l'expression, cette grande force des interprètes habités... valeurs esthétiques et sacrées qu'Arvo Pärt a parfaitement saisies pour en nourrir son oeuvre.

Le sentier du paradis... effectivement!

* * * *

CHANTS SACRÉS DE LA RENAISSANCE, CONTEMPORAIN. The Path to Paradise. Daniel Taylor et The Trinity Choir. Sony Classical.