Calexico: ce que les meilleurs accomplissent ****

The Thread That Keeps Us est cet opus de la longévité illustrant la capacité d'un grand groupe américain à écrire le 10 e chapitre d'un livre qui ne peut se conclure, après 21 ans d'activité discographique.

Les guitares grattées en fines harmonies, les cuivres rutilants, les sons de synthèse, les voix chargées de poésie. Folk, country, indie rock, tex-mex, funk, jazz, et même ce subtil virage électro négocié tardivement.

Joey Burns, John Convertino et leurs collègues de l'Arizona ont su hausser l'écriture en en diversifiant les sources et en procédant à leur délicate intégration. Calexico n'incarne-t-il pas simultanément The Everly Brothers, Wilco, Los Lobos, Buffalo Springfield, Fleet Foxes, Neko Case, Miles Davis, Las Cafeteras et autres REM?

Cette diversité luxuriante de genres et d'époques pourrait se perdre dans les méandres de l'éclectisme, mais non, pas du tout. Qui plus est, la teneur des thèmes et la qualité littéraire de ces chansons en scellent le verdict d'unicité.

The Thread That Keeps Us est en phase parfaite avec le temps présent, l'amour s'y vit à «l'âge des extrêmes», comme dit la chanson End Of The World With You, époque de passions brûlantes mais aussi de grandes déceptions et de profondes inquiétudes.

De toute beauté!

* * * *

AMERICANA. The Thread That Keeps Us. Calexico. Anti.