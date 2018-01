Jeff Rosenstock: lucidité punk dans la conjoncture ****

Pour ce troisième album solo, le chanteur a vraisemblablement transformé l'énergie négative ambiante en chansons poignantes, touchantes, fédératrices, traversées par la résilience contre l'adversité ressentie.

Le parolier suggère ici ses portraits des ravages connus en Amérique et des incidences du gâchis apparent sur sa propre vie. Son expérience d'artiste punk l'a certes servi dans le contexte de ce projet, mais il a créé plus que les chansons rudes et viscérales auxquelles on pouvait s'attendre de lui.

Très bien écrit, très bien composé, le répertoire de POST- transcende la saleté inhérente à sa propre esthétique.

Rosenstock y inclut des chorus passionnés de grande qualité, des ponts fort bien construits, somme toute un mélange probant de punk, de power pop ultravitaminée avec des accents prog en prime et même des ballades inspirées qui permettent à l'auditeur captivé de reprendre son souffle.

* * * *

PUNK, POWER POP. POST-. Jeff Rosenstock. Quote Unquote Records/Polyvinyl.