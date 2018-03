Listen Without Prejudice: sommet de pop ****

À offrir à Noël, soit exactement 365 jours après la mort prématurée de George Michael. Pour cette réédition de Listen Without Prejudice, LE grand album du chanteur, on a multiplié les pistes pour ainsi concevoir un coffret de 3 CD et 1 DVD.

Production parfaitement justifiée: on doit circonscrire sa période d'illumination à celle entourant la conception de cet album traversé par un groove d'enfer, par une blue-eyed soul/R & B des plus inspirées, aussi par le gospel, la ballade romantique ou la bossa nova.

Le chanteur avait préalablement fait ses preuves avec le tandem archipop Wham! Il avait pu ajouter de la chair à ses accroches mélodiques et à sa voix suave, procurant à ce répertoire un habillage d'exception.

On peut dire sans ambages que le travail de réalisation signé George Michael fut extraordinaire, mixtion idéale de synthpop et de musique instrumentale, de cultures anglaise et afro-américaine. George Michael se révélait un artiste complet, très compétent, habité par les esprits de la musique. Malheureusement, ce ne fut pas de longue durée, et voilà le coffret qui en offre la substantifique moelle.

On suggère ainsi le CD originel rematricé, une captation du fameux concert MTV Unplugged, un troisième CD gorgé de remixes et rééditions, ou même des duos avec Paul McCartney et Astrud Gilberto.

La quatrième galette est un DVD du Southbank Show 1990, d'une performance donnée au 10e anniversaire de MTV, assorti de clips promotionnels. En prime, un livre de luxe. Top of the pop!

* * * *

POP. Listen Without Prejudice. George Michael. Epic/Sony. 3 CD, 1 DVD, livre-objet.