Les prêtres: Noël religieux ***

Sur ce disque produit par Mario Pelchat, Nicole Martin, Joe Bocan, 2Frères, le quatuor Tocadéo et quelques ex-concurrents de La voix interprètent les grands cantiques de Noël, de Çà, bergers à Dans cette étable, en passant par Sainte nuit et Il est né le divin enfant.

L'originalité de ce disque est que les solistes sont bellement soutenus par la même chorale de huit prêtres que Mario Pelchat avait réunie sur son disque précédent Agnus Dei, ce qui donne un esprit très solennel et profond à l'ensemble.

Les prêtres nous font oublier le côté un peu pompeux des arrangements et de certaines interprétations - on en aurait pris plus, d'ailleurs, de ces voix masculines qui font vibrer les coeurs et qui semblent parfois légèrement sous-utilisées.

Mais le tout, de l'orchestre de cordes au choeur d'hommes et à la chorale additionnelle, est fait avec dignité et dans le respect de l'esprit religieux de la fête. Et on ne peut que saluer la présence rare de Nicole Martin, qui offre un très joli duo avec Mario Pelchat sur Les anges dans nos campagnes, en plus d'interpréter Trois anges sont venus ce soir.

C'est un pur Noël traditionnel que nous propose donc Mario Pelchat, qui s'est bien sûr réservé le Minuit, chrétiens.

POP/TRADITIONNEL. Noël ensemble. Mario Pelchat présente les prêtres. MP3 Disques.