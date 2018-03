Emilie-Claire Barlow: l'intégration et l'hiver ***1/2

Elle y offre ses propres chansons écrites dans un français plus qu'acceptable malgré quelques maladresses: Janvier, Le dernier Noël, Lumières d'hiver.

Elle y interprète des auteurs et compositeurs d'ici: Michel Beaumont, David Brunet et Catherine Leduc (Combien de Noël?), Claude Gauthier et Robert Charlebois (Marie-Noël), Jacques Blanchet (As-tu vu le père Noël?).

Elle y adapte et réharmonise à l'occasion des standards de Charles Brown et Gene Redd (Please Come Home for Christmas), Walter Kent et Kim Gannon (I'll Be Home for Christmas), Paul Horner et Peggy Lee (My Dear Acquaintance), Joni Mitchell (River), et l'on ne compte pas les adaptations françaises de Hey Santa, The Christmas Waltz et White Christmas.

En tout, 17 musiciens et choristes accompagnent la Montréalaise d'adoption; Mitsou et Ingrid Saint-Pierre partagent avec elle une paire de duos.

Dans le genre jazzy pop de chambre, relativement conformiste mais de très bonne qualité, cet album témoigne du respect d'Emilie-Claire Barlow pour le fait français au temps des Fêtes.

* * * 1/2

JAZZ POP. Lumières d'hiver. Emilie-Claire Barlow. Empress Music Group/Sélect.