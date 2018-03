Lost Fingers: transculture de Noël ***1/2

Cette fois encore, The Lost Fingers réunit Byron Mikaloff (voix et guitares), Alex Morissette (voix, basse et contrebasse), François Rioux (guitares) et Valérie Amyot (chant), auxquels se greffe un aréopage de bardes pour la plupart redoutables (sitar, tablas, bouzouki, batterie, cuillères, saxophone, etc.), dont la chanteuse française Cyrille Aimée, nouvelle star du jazz comme on le sait.

Reprises et chansons originales s'enchaînent, déclinées sur une grande diversité de styles, tempos et instrumentations : Feliz Navidad (Jose Feliciano), God Rest You Merry Gentleman (traditionnel), Santa's Lost His Mojo (Jeremy Lister), New Year's Day (U2), Sleigh Ride (Leroy Anderson), La cuisinière (traditionnel), Blue Christmas (Billy Hayes, Jay W. Johnson), Jingle Bell Rock (Joseph Carleton Beal, James Ross Boothe), on en passe et des meilleures.

* * * 1/2

SWING MANOUCHE. Coconut Christmas. The Lost Fingers. L-A be.