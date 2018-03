Petit Biscuit, Presence: dans la cuisinière de Mehdi, ***1/2

Petit Biscuit est enfourné dans la cuisinière de Mehdi Benjelloun, post-pubère musicalement éduqué et certes doué.

À peine sorti de l'adolescence, cet artiste franco-marocain (natif de Rouen) sait jouer les claviers et les cordes, il est aussi rompu à la lutherie numérique et a déjà mis en oeuvre sa propre vision de l'amalgame possible.

Il a écrit, réalisé et mixé cet album et s'est adjoint les talents de Bipolar Sunshine, Panama et Lido. L'enregistrement était assez substantiel pour qu'un ingénieur du son réputé, Chab (Daft Punk, Air, Sebastien Tellier), en signe le matriçage.

Voilà un autre exemple de cette house mélodique, assortie de glitch-hop et future bass, coiffée de chorus et ponts exprimés vocalement à la manière de la pop. Le traitement d'instruments «traditionnel» n'est pas piqué des vers, et s'amalgame superbement avec la proposition numérique.

Il n'y a rien de sorcier dans cette pâte à biscuit, somme toute de la vraie bonne pop, mais on y relève suffisamment d'ingrédients savoureux dans le traitement et la diversité des sons pour croire qu'un artiste de talent pourrait sortir de la cuisinière. Voilà une bonne nouvelle pour cette génération qui prend le relais de la « French touch ».

***1/2

ÉLECTRO, Presence, Petit Biscuit, Petit Biscuit Music