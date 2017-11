Mavis Staples: supermamie, super Tweedy ****

Fille du légendaire Pops Staples, devenue jadis célèbre au sein des Staples Singers, la chanteuse de 78 ans connaît une troisième vie depuis que ses collègues plus jeunes en magnifient le talent et l'expérience - on l'a observé plus tôt cette année chez Arcade Fire, avec la chanson I Give You Power.

Puissance de l'évocation, inquiétude, dénonciation, espoir, sagesse et lucidité sont au programme de cet album contagieux, engagé, hautement mobilisateur, écrit dans le contexte de l'intolérance raciale et de l'ultraconservatisme revenus en force sur ce continent.

Tweedy n'écrit pas exactement pour lui-même dans le cas qui nous occupe; il trouve chez Mavis Staples le véhicule d'un discours plus direct, incarné à souhait, néanmoins substantiel.

Musicalement, il réussit à attirer la chanteuse soul sur les territoires du folk, du blues, du gospel, approche americana d'un type multiracial. Le funk et le groove de la supermamie pénètrent ainsi dans le monde de ce grand songwriter.

Voilà ni plus ni moins une rencontre au sommet.

* * * *

AMERICANA. If All I Was Was Black. Mavis Staples. Anti.