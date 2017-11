Taylor Swift: Taylor reste Taylor ***1/2

Avec la sortie fracassante du clip de son premier extrait, Look What You Made Me Do, nombreux sont ceux qui craignaient que la «old Taylor» soit bel et bien morte et que nous soyons complètement déconcertés par son sixième album studio, Reputation.

Les fans peuvent soupirer: Taylor Swift n'a pas fait de virage à 180 degrés, même si elle a pris des risques sur ce nouvel album. Oui, elle rappe avec ses amis Ed Sheeran et Future sur End Game, l'électro-dance est encore plus appuyée et la dame s'affirme plus que jamais. Mais Taylor est demeurée Taylor.

Avec les producteurs suédois Max Martin et Shellback - avec qui elle a collaboré pour ses albums Red et 1989 -, elle a composé 9 des 15 chansons de ce nouvel opus. Les as des pièces pop accrocheuses visent encore une fois dans le mille, notamment avec Delicate, I Did Something Bad et Don't Blame Me. Des chansons qui donnent envie d'augmenter sa vitesse sur un tapis roulant, de danser sans fin ou de chanter à tue-tête.

Les six autres titres de Reputation ont été produits par Jack Antonoff (Fun., Lorde, Sia), à qui on doit le succès de Swift Out of the Woods. Parmi les chansons qu'il a composées sur Reputation, Getaway Car pourrait assurément devenir un succès radio.

Tout de même, quelques titres sont beaucoup plus faibles et peu accrocheurs, notamment Call It What You Want et King of My Heart.

L'amour, toujours l'amour

Taylor règle-t-elle ses comptes avec ses ennemis jurés sur Reputation? En fait, mis à part la revancharde Look What You Made Me Do et l'entraînante This Is Why We Can't Have Nice Things, où le couple Kanye West et Kim Kardashian est nommé sans être nommé, l'opus est surtout un livre ouvert sur les relations amoureuses de son auteure. Des déceptions, des rencontres sensuelles, des débuts prometteurs, des jeux de séduction et des fins orageuses.

Oui, il y en a, de l'amour, dans Reputation. D'ailleurs, ce thème de prédilection est peut-être la seule chose qui relie encore Taylor Swift à son passé country. Parce que ce nouvel album est résolument pop.

* * * 1/2

POP. Reputation. Taylor Swift. Big Machine Records.