Kyrie Kristmanson: entre présent et lointain passé ****

Elle a ainsi ouvert la porte d'un vaste domaine, aire de transition magique entre folklore et classique, entre Moyen-Âge et modernité.

Avec le quatuor français Voce, la Canadienne (originaire d'Ottawa) a reconstitué cette «ruine moderne» pendant une résidence fructueuse à l'abbaye de Noirlac.

Avec rigueur et inspiration, Clément Ducol a arrangé la matière de l'auteure-compositrice-interprète et en a assuré la direction artistique. Kyrie Kristmanson conjugue donc son art au futur antérieur en puisant dans les mélodies moyen-âgeuses, voire un tantinet nouvel-âgeuses, dans les patrimoines celtiques et européens, mais en évoquant aussi les musiques modernes ou contemporaines.

La voix diaphane, incarnée et gracieuse de la soliste sied fort bien à ces mélodies délicates, ces arrangements fins et imaginatifs (notamment les pizzicatos et autres éléments percussifs), impeccablement exécutés par les cordes et la percussion.

À découvrir ce soir, mardi et mercredi au théâtre La Chapelle Scènes Contemporaines. Kyrie Kristmanson y sera accompagnée par le quatuor montréalais Warhol Dervish, qu'on a pu entendre récemment avec la révélation Un Blonde.

AVANT-FOLK. Modern Ruin. Kyrie Kristmanson. Naïve.