Gord Downie: avant la mort... la vie, la lumière ****

Mort le 17 octobre dernier à l'âge de 53 ans, Gord Downie s'est rendu jusqu'au bout de sa vie d'artiste, tant et aussi longtemps qu'il a pu repousser ce funeste crabe logé dans son cerveau. Ces 23 chansons ont été enregistrées pendant deux cycles de quatre jours, en janvier 2016 et en février 2017; on peut d'ailleurs observer des différences dans l'exécution, attribuables à la progression de la maladie.

Néanmoins, il est toujours étonnant de voir se comporter les humains de qualité aux portes de la mort: on les voit auréolés, portés par cette dernière énergie, état presque surnaturel qui ouvre le passage à une autre dimension. «I try to get out from the rockin chair with you in my arms...» et voilà notre narrateur encore très inspiré au crépuscule de l'existence, qui se dévoile à travers une collection pour le moins généreuse de chansons désormais posthumes.

Chaque texte est une lettre poétique adressée à une personne de son parcours: progéniture, amoureuses, collègues, connaissances autochtones... L'auteur en célèbre le lien, excluant tout pathos, toute allusion mortuaire.

La réalisation de Kevin Drew, l'un des piliers du fameux collectif Broken Social Scene, se veut minimaliste. Qu'elle soit folk, rock ou prog, avec de menus accents électroniques, cette économie de moyens s'avère tout à fait conforme aux textes succincts et très touchants du parolier, certes l'un des plus accomplis du Canada anglais au cours des dernières décennies, en plus d'avoir été l'un de ses plus grands chanteurs rock au sein du groupe The Tragically Hip.

Drew a souvent conservé les aspérités des premières prises de son et offre ainsi un témoignage optimal de l'émotion brute captée en studio. Très souvent, Gord Downie affiche une forme vocale étonnante alors qu'en d'autres temps, il n'atteint pas les notes souhaitées... et transforme ces petits accrocs en gerbes de lumière.

* * * *

FOLK, ROCK, INDIE. Introduce Yerself. Gord Downie. Arts & Crafts.