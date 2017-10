Gabrielle Shonk: folk intemporel ***1/2

Guitares, cordes, clavier, cuivres, chaque chanson véhicule son propre univers: il y a un monde entre Raindrops, plus indie pop, et The Cliff, qui sonne comme une vieille chanson blues, tout comme entre le choeur d'enfants dans When We Were Young et le minimalisme touchant de Trop tard.

À travers ce disque réalisé par Simon Pedneault se dégage surtout le son classique de la chanson américaine guitare-voix - il y a presque du Gillian Welch dans cette authenticité qu'on entend dans des pièces comme Missing Out et Sidewalks.

Avec ses mélodies soignées et ses textes bien ciselés qui parlent de liberté, de jeunesse ou d'engagement - la jeune femme a une capacité d'évocation tant en anglais qu'en français -, ce disque homonyme dégage beaucoup de paix. Une oeuvre sereine, portée par la voix riche, profonde et texturée d'une chanteuse qu'on n'a pas fini d'entendre.

* * * 1/2

FOLK. Gabrielle Shonk. Gabrielle Shonk. Universal.