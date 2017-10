St. Vincent: pleine maturité ****

La carrière solo d'Annie Clark a commencé en 2007, après un passage remarqué chez Sufjan Stevens. Naguère personne secrète, cérébrale et introvertie, très douée sur le plan conceptuel, Annie Clark s'est extirpée de son cocon pour se révéler la redoutable guitar héroïne et créature de scène que l'on connaît.

Le personnage St. Vincent a atteint sa pleine maturité avec le spectacle suivant son album homonyme, sorti en 2014. Plus que jamais, on reconnaît ses talents de songwriter, instrumentiste, réalisatrice et frontwoman; on peut désormais goûter le travail d'une artiste en parfaite maîtrise de ce qu'elle a construit.

L'esprit rock domine ce superbe Masseduction, les guitares y sont abrasives à souhait, les accroches mélodiques y pullulent, les ornements électroniques y sont parfaitement assortis.

Cohérente dans sa trajectoire, Annie Clark renforce ici cet amalgame de post-new wave, art rock, art pop, post électro-pop ou électro.

Dans le même élan, elle soumet la diffraction de son autoportrait, elle y raconte poétiquement une existence mouvementée, déclinée sur ces thèmes annoncés: «pouvoir, sexe, drogue, tristesse, mort, relations humaines en péril».

* * * *

ROCK. Masseduction. St. Vincent. Loma Vista/Caroline International.