Sauf exception, le 13 e album studio de Beck Hansen ne pète rien de particulier. Il a été réalisé à Los Angeles avec le renommé Greg Kurstin, au studio de ce dernier. Son coréalisateur californien a bossé avec Adele, Paul McCartney, Kendrick Lamar, The Flaming Lips et autres Lily Allen... Ce name dropping n'est pas une garantie d'inspiration.

Bien sûr, on aime la chanson I'm So Free, rap pop fédérateur comme Beck sait en faire, on kiffe la pop groovy d'Up All Night, on apprécie les accroches de Square One. Les riffs d'introduction et du pont de Dreams... C'est à peu près tout. Colors est certes un album positif, enjoué; ses « ouleurs» n'en demeurent pas moins pâlottes.

Bien construites il va sans dire, ces chansons ne transcendent en rien le répertoire si riche du quadragénaire. Elles s'avèrent généralement moyennes, certaines frisent même le très ordinaire. L'instrumentation y est plutôt mince, les arrangements peu fignolés quoiqu'efficaces - guitares, claviers, bidules synthétiques, choeurs prévisibles, etc.

On ne pige pas cette maigreur conceptuelle et on ne peut aucunement conclure à un minimalisme probant. On craint plutôt l'arrivée du Beck générique, la gestion de patrimoine sur le terrain du divertissement familial.

Jusqu'au milieu des années 2000, cet artiste avait ébloui par ses capacités phénoménales à alterner entre folk, pop classique, psychédélisme rock, R&B, funk ou hip-hop. Son éclectisme était alors considéré comme génial et... nous n'en sommes plus là. Plutôt que de poursuivre son expansion conceptuelle, il a lentement atteint le stade de la redite et de la pâle copie, le torrent est devenu un fleuve tranquille où voguent des embarcations chargées de fans, direction nostalgie.

On ne peut présumer de l'avenir - «l'imprévu est toujours possible et nous sommes prêts à tout», comme dirait Justin Trudeau -, la pente créatrice n'en demeure pas moins descendante côté Beck. On l'avait d'ailleurs suspecté à son concert donné en 2013 à Osheaga. Quatre ans plus tard, cela devient carrément évident. Pour l'instant, du moins.

* * *

POP. Colors. Beck. Capitol.