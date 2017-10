Rapsody: le renouveau du rap féminin ****

Cardi B est au sommet du palmarès Billboard avec son hymne féministe Bodak Yellow. OOOUUU de Young M.A compte plus de 230 millions de vues sur YouTube. Avec la sortie de Laila's Wisdom, Rapsody est la plus récente rappeuse à faire sa marque dans un genre musical outrageusement dominé par les hommes.

On l'avait évidemment remarquée sur la pièce Complexion de l'album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, mais ce troisième album et premier sous l'étiquette Roc Nation, fondée par Jay-Z, permet de réaliser tout le talent de l'artiste de la Caroline du Nord. Rapsody roule sa bosse depuis 2008 et a démontré son grand potentiel à maintes reprises.

Marlanna Evans est une auteure remarquable capable de rimes aux structures complexes et ingénieuses. Avec la machine de Jay-Z derrière elle, Rapsody a pu se permettre des collaborations avec Anderson.Paak, Black Thought, Busta Rhymes et M. Lamar.

Ces maîtres élèvent bien sûr la qualité du produit, mais ne font pas d'ombre à l'artiste principale. Ses histoires, ses idées et surtout sa sensibilité restent au coeur de l'oeuvre. Le vétéran 9th Wonder signe la plus grande partie de la trame sonore soulful à souhait.

Sur You Should Know, Rapsody rappelle que la persévérance est la clé du succès : There's room in this game, it ain't crowded/Aimin' at the top nowadays, y'all worried 'bout Miley Cyrus/That's a tear in my eye that I ain't cried. En effet, il y aura toujours de la place pour de la si bonne musique.

* * * *

RAP. Laila's Wisdom. Rapsody. Roc Nation.