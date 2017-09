Flawless Gretzky: de la rue, à la prison, au studio ***

Le gangsta rap n'a plus autant la cote qu'il y a quelques années, mais quand c'est bien fait, cela reste bien divertissant. Sur H.I.M. (History in the Making), Flawless Gretzky - quel excellent nom d'artiste - livre des rimes de la rue sur des rythmes bien lourds, une combinaison plutôt inédite au Québec.

Après avoir purgé une peine de près de six ans, l'artiste de Make It Rain Records partage aujourd'hui les expériences qui l'ont mené derrière les barreaux et ses aspirations d'homme libre. Haïtien d'origine, le rappeur a grandi dans le quartier de la Petite-Bourgogne en plus de séjourner quelque temps à Boston et à Atlanta.

Cela s'entend dans ses récits dangereux et glorieux, son flow assuré et autoritaire ainsi que sa sélection de beats, qui pourrait bien plaire à Travis Scott, Gucci Mane ou autres adeptes de trap américain. VNCE Carter (des Dead Obies), Crush Beats, Dice Play et 420Lunatic sont les principaux responsables de l'ambiance sonore de H.I.M.

Ce premier mixtape officiel de Flawless est mieux servi s'il est écouté en roulant ou en s'occupant autrement, car, si on y prête réellement attention, les propos du MC et la musique qui les accompagne peuvent devenir redondants, surtout pendant 22 chansons.

Les meilleures pièces - Shooter, McGill, OPS, They Mad, F How U Feel - sont pour la plupart en début de programme. On comprend que Flawless Gretzky devait être impatient de raconter son histoire, mais on espère que le premier véritable album sera plus concis.

