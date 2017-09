Wyclef Jean: une expérience culturelle réussie ***1/2

Il y a 20 ans déjà, la sortie de The Carnival lançait l'ère post-Fugees de Wyclef Jean qui, avec ce mythique album, a marqué à jamais le rap en y introduisant des sonorités africaines et caribéennes.

Une décennie après Carnival Vol. II: Memoirs of an Immigrant et après une longue pause musicale consacrée à l'implication politique et humanitaire, Wyclef est de retour avec Carnival III: The Fall and Rise of a Refugee, album de 12 titres où le chanteur célèbre les rythmes qui l'ont toujours influencé, tout en empruntant quelques nouvelles pistes.

Wyclef flirte avec l'afrobeat sur Fela Kuti, déclare son amour au disco et au funk sur la très dansante What Happenend to Love?, puis aux sonorités cubaines sur Trapicabana. Il expérimente également avec brio sur Borrowed Time en intégrant des échantillons enregistrés sur Jupiter par la sonde spatiale Juno.

Wyclef n'a décidément pas perdu la main et se fait plus rap sur Shotta Boys, Concrete Rose et Double Dutch où il s'illustre aux côtés d'Eric Nimmer et de D.L. Hughley. Sa ballade en duo avec Emeli Sandé, Carry On, est dans un tout autre ordre d'idées très réussie.

On repère ici et là quelques clins d'oeil aux Fugees (Slums), mais aussi aux deux volets précédents de Carnival, que les nostalgiques devraient particulièrement apprécier.

Wyclef clôt sa dernière offrande avec un titre qui la résume plutôt bien: Thank God for the Culture, sorte de prière gospel célébrant la culture et la beauté que lui procure la diversité.

* * * 1/2

HIP-HOP. Carnival III: The Fall and Rise of a Refugee. Wyclef Jean. Sony Music.