Mon Doux Saigneur: bon sang ne saurait mentir ***1/2

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

Mon Doux Saigneur, projet que pilote Emerik St-Cyr Labbé, révèle un talent brut d'entrée de jeu. On aime le ton et les inflexions du chanteur, on kiffe le son des guitares et du lap steel, on apprécie les effets de distorsion, les percussions, les accroches solides, les arrangements concluants, les grooves inspirés.