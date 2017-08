Vijay Iyer Sextet: autoroute à six voies ****

Le compositeur et pianiste fait ici l'expérience du sextuor en élargissant sa famille, soit en invitant Graham Haynes et Mark Shim.

Vijay Iyer ne cherche pas pour autant à réunir les meilleurs artilleurs de la planète jazz pour arriver à ses fins dans une autre configuration (enfin... Tyshawn Sorey est sans conteste un des plus grands batteurs de l'heure), il cherche d'abord à atteindre ses objectifs compositionnels, qu'étoffent les improvisations individuelles et collectives ici suggérées.

On y débusque encore de nouveaux angles d'attaque, notamment les pièces Nope et End of the Tunnel, où il fait usage du Fender Rhodes et construit sur des grooves auxquels il ne nous a pas habitués. Et ce n'est qu'une des directions empruntées par cet ensemble excellent, archi-compétent, capable de tout embrasser (et embraser!).

On y parcourt cinq décennies de jazz contemporain à la manière d'un Vijay Iyer toujours aussi brillant et plus dégagé que jamais.

* * * *

JAZZ. Far From Over. Vijay Iyer Sextet. ECM.