Randy Newman: d'une grande maîtrise ****

Voici le 11e, donc, qui démarre sur l'opposition très américaine entre croyants et scientifiques: matière sombre, théorie de l'évolution et réchauffement de la planète sont tour à tour l'objet de débats hilarants, et ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.

L'auteur enchaîne sur le récit du projet avorté de l'invasion de la baie des Cochons, à Cuba, prétexte d'un hommage à la chanteuse Celia Cruz. Puis il dresse le portrait du conquérant Vladimir Poutine dans le contexte de la dernière élection présidentielle américaine; signe de touchantes chansons d'amour; évoque à sa manière le bluesman Sonny Boy Williamson, et ainsi de suite.

Arrangeur, orchestrateur, compositeur en plus d'être brillant parolier, Randy Newman demeure ici fidèle à ses amours musicales: impressionnisme français, Tin Pan Alley, songstil (Kurt Weill), Broadway (George Gershwin), jazz primitif, blues, Texas swing, gospel. Amalgame d'une autre époque... qui deviendra intemporel, osons la prédiction.

