Alejandra Ribera: une voix singulière ***1/2

This Island est le disque intimiste d'une auteure-compositrice aux images fortes et au lexique parfois étonnant dont les textes sont bien servis par des arrangements qui témoignent d'un goût certain.

Alejandra Ribera nourrit ses chansons de l'actualité et d'expériences personnelles tout en s'inspirant de Virginia Woolf, du peintre Mark Rothko, de l'humoriste Billy Connolly, du film The Danish Girl ou d'une chanson chilienne.

Pourtant, on est loin de la chanson à numéros. On se laisse happer par sa voix chaude qui nous susurre des confidences à l'oreille pour mieux s'envoler dans Blood Moon Rising et atteindre des hauteurs inattendues dans I Am Orlando, une très belle chanson écrite dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo.

À voir au Club Soda le 28 février.

* * * 1/2

CHANSON. This Island. Alejandra Ribera. Pheromone Recordings.