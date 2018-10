Bruce Springsteen fait une apparition surprise

Le «Boss» a pris une pause de Springsteen on Broadway, son spectacle en résidence, et s'est produit avec le groupe Social Distortion au festival inaugural Sea. Hear. Now à Asbury Park.

Il a joué trois chansons, Bad Luck, Misery Loves Company et Ring of Fire, devant plusieurs milliers de festivaliers.

Le festival a été fondé par Danny Clinch, un natif du New Jersey qui a déjà photographié Bruce Springsteen, et le promoteur d'événements Tim Donnelly.

Plus de 20 groupes ont pris la scène ce week-end, dont Jack Johnson, Blondie et The Original Wailers. Le festival comprenait également une exposition dans une galerie d'art et des séances de surf.

Environ 45 000 personnes ont assisté à l'événement.