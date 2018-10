 Les artistes québécois rendent hommage à Charles Aznavour 

«Mauvais départ de journée de me réveiller en apprenant la mort d'un chanteur que j'aime depuis 50 ans ! J'ai rêvé d'un Paris au mois d'août avec lui et j'ai souvent été Triste à Venise. Merci M. Aznavour pour toutes vos paroles !», a écrit l'humoriste Lise Dion.

«Pour moi un homme qui a enregistré 51 albums et tourné jusqu'à 93 ans, c'est encore plus qu'un monument. Quel repos bien mérité. @MrAznavour vous êtes déjà acclamé dans l'au-delà pour votre parcours plus grand que nature ! Chapeau l'artiste !», a écrit la chanteuse Ariane Moffatt, sur Twitter.

«Il avait été très gentil. On ne pouvait pas se payer une vedette aussi grande que lui, mais on voulait l'inviter. Il est resté presque tout un après-midi», se rappelle l'actrice aujourd'hui âgée de 86 ans.

Charles Aznavour acceptera même, plus tard, de participer à la comédie télévisée Moi et l'autre, dans laquelle Dominique Michel tenait la vedette en compagnie de Denise Filiatrault.

Dominique Michel a connu Charles Aznavour dans sa jeunesse et se souvient d'avoir obtenu son aide alors qu'elle s'était rendue à Paris, après ses études, dans le but de «conquérir la France», raconte-t-elle en riant.

D'autres réactions

- Céline Dion (sur Twitter): «Monsieur Charles, vous resterez toujours "For me Formidable". Respect et condoléances à votre famille».

- L'acteur et chanteur américain Josh Groban (sur Twitter), qui avait enregistré un duo avec lui: «Quelle héritage et quelle légende. Il a repoussé les frontières, a fait vivre des histoires dans ses chansons et fait fondre nos coeurs sur le chemin. Il était aussi tellement généreux et la gentillesse irradiait de ses yeux était toujours sincère. Une vie extraordinaire et une carrière à célébrer».

- Le docteur Jean Abitbol, qui a travaillé avec Charles Aznavour sur sa voix (sur LCI): «Sa voix n'a pratiquement jamais vieilli. Il a su la gérer complètement, l'entretenir, avoir une hygiène rare à son époque (...) Il avait une rigueur absolument formidable». «Il est mort en pleine force de l'âge. (...) C'était un Molière, à 94 ans, il voulait mourir sur scène. Et c'est un peu ce qu'il a fait».

- Universal Music France (communiqué): «Charles Aznavour ne nous quittera jamais. Le plus immense auteur, compositeur et interprète français s'est éteint mais le patrimoine de ses chansons est immortel». «Après un parcours opiniâtre et difficile, cet enfant de la balle parvient au sommet à l'aube des années 60 lorsque, épaulé par les disques Barclay, il apporte une révolution dans la chanson française en se faisant l'interprète de la vie, des espoirs et des malheurs des humains ordinaires».

- L'Olympia (sur Twitter): «Charles Aznavour tenait le haut de l'affiche et faisait l'événement de la rentrée 2011 avec un mois de représentation à L'Olympia. L'Olympia rend hommage à celui qu'on surnommait le doyen de la chanson française».

- La rappeur Soprano (sur BFMTV): «C'est un passionné, son histoire est magnifique. C'est un des rares qui a compris notre art des mots. Il est multigénérationnel». «Voir ce qu'il a fait sur scène à son âge me donne encore plus de force pour continuer à transmettre de l'amour avec les mots sur scène».

- Le rappeur Oxmo Puccino (sur Instagram): «Et soudain, le silence».