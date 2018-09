Céline Dion de retour en studio

Avis aux fans de Céline: hier, sur son compte Instagram, la diva de la pop a publié deux photos d'elle en studio, en pleine séance d'enregistrement, accompagnées de ce court message: «De retour en studio... et emballée d'enregistrer de nouvelles chansons!»

Le dernier album de chansons originales de Céline Dion, Encore un soir, date de 2016, tandis que son plus récent album en anglais, Loved Me Back to Life, remonte à 2013.

La chanteuse sera de retour au Caesars Palace de Las Vegas le 30 octobre. - Chantal Guy

> Consultez le compte Instagram de la chanteuse