 Le DG du Festival international de la chanson de Granby congédié 

Rappelons que le conseil d'administration du FICG avait suspendu son directeur en août dernier, à la veille du début de la 50e édition du Festival, et avait mandaté une firme externe d'enquêter sur le sujet.

« Après avoir pris connaissance des conclusions du rapport de cette enquête, le CA a pris la décision de maintenir la suspension du directeur général et de mettre fin à son entente contractuelle en date de ce jour », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Toujours dans ce communiqué, le président du conseil d'administration mentionne : « Nous avons le devoir d'offrir à nos employé(e)s et parties prenantes un milieu de travail et un environnement respectueux et exempt de comportements contraires aux valeurs de l'organisation. Depuis le début, le conseil d'administration a pris cette situation au sérieux et agi de manière responsable conformément à son rôle et mandat », dit Yves Pronovost.