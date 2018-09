Remixer ma vie: Rémi Chassé

UNE CHANSON QUI TE RAPPELLE TON ENFANCE

Step by Step, de New Kids on the Block

C'est mon premier souvenir, je devais avoir autour de 6 ans. J'avais mon walkman, on était en vacances à Cape Cod, et je pouvais faire six fois le tour du camping en écoutant juste cette chanson : Step by Step, rembobine, Step by Step, rembobine. C'était la seule chanson de New Kids on the Block que je trouvais bonne. C'était up-tempo, c'était full énergique et ça avait l'air de pogner avec les filles. Je trouvais ça génial comme recette ! C'est la première fois que la pop est entrée dans mon coeur d'enfant.

LA PREMIÈRE CHANSON QUE TU AS APPRISE ET MAÎTRISÉE À LA GUITARE

Basket Case, de Green Day

J'ai suivi des cours de guitare pendant deux ans et je trouvais ça vraiment plate. Quand tu as 11 ans et que les tounes que tu apprends, c'est Toujours vivant et Chats sauvages, tu ne trouves pas ça cool. Je n'avais pas le goût de jouer ça et j'étais sur le bord de lâcher. Jusqu'au jour où j'ai demandé à mon prof de me sortir les paroles et les accords de Basket Case. Ça a pris une semaine et j'étais capable de la jouer et de la chanter en même temps. Ça a été le déclic : je me suis dit que j'allais jouer de la guitare dans la vie, mais pour m'accompagner en chantant. Pas pour devenir soliste ou guitariste virtuose. Je voulais être le chanteur, jouer de la guitare et composer des tounes.

UNE CHANSON DE TON RÉPERTOIRE QUI FAIT LEVER LE PUBLIC

Sans adieux

Elle est sur mon premier disque et a connu pas mal de succès, alors en général, ça marche. Je demande au monde d'embarquer et de la chanter avec moi, ça fait des beaux sing-along. Aussi de mon nouvel album, la chanson On rentre ensemble a un effet particulier. C'est cool.

UNE CHANSON QUE TU AURAIS AIMÉ ÉCRIRE

Don't Look Back in Anger, d'Oasis

Ça fait partie des tounes qui vont me suivre toute ma vie. C'est tellement mélodique, tout en étant rock et un peu mélancolique. Et je suis un fan des chansons que tout le monde peut chanter. En plus, Oasis, c'est les frères Gallagher. En général, c'est Liam la rock star, mais cette chanson est un de leurs plus gros hits et c'est Noel qui la chante, alors que son frère ne fait rien ou joue de la tambourine. C'est un malaise qui me rend heureux.

UN PLAISIR COUPABLE

What Makes You Beautiful, de One Direction

C'est gênant. Je suis fan de One Direction, ma soeur aussi, et on se convainc l'un et l'autre que c'est merveilleux même si on n'est pas le public cible. Mais j'aime les grands refrains chantés, et je trouve que leur package de boys band est réussi. Les chansons écrites pour eux, c'est tellement la bonne affaire ! Ma soeur m'a donné un vinyle à Noël l'an dernier, et je trouve ça très drôle. J'écoute trois tounes. Je ne suis pas fan de l'oeuvre, mais je trouve ça catchy.

LE MEILLEUR ACCORD VOIX-GUITARE

Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan

Si on va dans la racine de la chanson, Bob Dylan, c'est vraiment unique. Il n'a jamais vraiment de structure. En fait, il a une structure de texte et ses mélodies suivent. C'est rare que je travaille comme ça, et je l'admire beaucoup. La guitare suit le raconteur, et je trouve ça merveilleux.