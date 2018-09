 Coeur de pirate: dix ans de carrière, quatre albums 

Retour dans le temps au fil des albums de Coeur de pirate. Il y en a eu quatre en dix ans de carrière, si l'on exclut l'EP Armistice fait avec Jay Malinowski, la compilation de reprises pour la série télé Trauma et la trame sonore du jeu vidéo Child of Light.

Coeur de pirate (2008)

Béatrice Martin a fait partie du groupe Bonjour Brumaire avant de se lancer en solo. Elle n'avait alors que 17 ans. «Quand on a fait les préliminaires des Francouvertes, j'ai dit au groupe que c'était mon dernier spectacle avec eux. On ne s'entendait plus», raconte-t-elle.

Nous sommes en 2008. Entre-temps, Coeur de pirate met en ligne des chansons sur MySpace. On assiste alors à l'un des plus gros buzz de l'histoire de la musique québécoise.

À l'époque, Béatrice explique que son nom d'artiste, Coeur de pirate, évoque un coeur sensible et blessé, mais combattant, indépendant et encore prêt à aimer. «Cela a encore du sens», dit-elle aujourd'hui.

Coeur de pirate signe un contrat avec l'étiquette Grosse Boîte/Dare To Care (Tricot Machine, Malajube). À l'été 2008, elle est invitée à se produire aux FrancoFolies de Montréal, en première partie de Benjamin Biolay, qu'elle ne connaît pas, et au festival Osheaga. Son premier album - homonyme -, réalisé par David Brunet, sort en septembre.

L'auteure-compositrice-interprète compte alors toujours s'inscrire à l'université. «Je me suis plutôt retrouvée en France, dit-elle. En France, ma carrière a pris de l'ampleur plus rapidement qu'au Québec, où j'étais plus indie.»

Au printemps 2009, son premier album sort de l'autre côté de l'Atlantique (où il s'est vendu à près de 500 000 exemplaires). Sous contrat avec Barclay (Universal), Coeur de pirate enfile les honneurs: des spectacles à guichets fermés, trois trophées prestigieux aux Victoires de la musique remportés à titre d'interprète, d'auteure et de compositrice de la chanson de l'année, puis son premier Olympia de Paris.