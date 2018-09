Béatrice Martin a demandé à La Presse de réunir la rappeuse québécoise Donzelle et le journaliste Laurent K Blais afin de débattre d'une question qu'elle se pose elle-même en tant qu'amatrice de hip-hop: peut-on écouter du rap et être féministe?

On reproche souvent au rap de véhiculer un discours misogyne et une image hypersexualisée de la femme. Est-il possible d'en écouter tout en ayant des convictions féministes?

Donzelle: Tu peux clairement être féministe et écouter du hip-hop. Et pas seulement des femmes qui rappent ou du hip-hop féministe. J'irais jusqu'à dire qu'il est possible d'écouter du rap fait par des hommes et avec des textes un peu misogynes, tout en étant féministe. Je suis moi-même féministe et je pense que c'est crucial de l'être en 2018. Je suis dans une position où tout le travail fait par les femmes avant moi me permet d'écouter ce que je veux sans qu'on me dise quoi faire. J'écoute beaucoup de hip-hop fait par des femmes. Si tu penses aux intérêts des femmes, au fait d'être en plein contrôle de ton corps et de ta sexualité, tu peux jouer la game de l'hypersexualisation comme le font Nicki Minaj ou Cupcakke.

Laurent K Blais: Cette question se pose dans plein de domaines. Est-ce que tu peux avoir une auto et avoir une position environnementaliste? On est à une époque complexe où c'est facile d'être en dissonance cognitive entre ce que tu fais et ce que tu penses. Le rap est dans cette lignée-là. Le hip-hop est dans une position de dominance actuellement, mais tous les genres musicaux peuvent être misogynes. Il y autant de féministes que de femmes et de raps que de rappeurs.

Comment expliquer ce contraste à des enfants?

Donzelle: Il y a quelque chose de très cru dans le rap. Ce que j'aime le plus, ce sont les beats, les grosses basses. Il y a aussi des paroles qui sont tellement dirty, qui poussent tellement loin, qu'il y a quelque chose de très l'fun, de très libérateur pour danser dessus. Ça vient chercher un côté physique, instinctif et charnel sur la piste de danse. Cela dit, j'ai une fille de 8 ans et je n'ai jamais arrêté d'écouter du rap. Elle écoutait ma musique, regardait les vidéoclips. L'éducation est primordiale. Il faut en parler, dire ce qui est cool et ce qui est problématique. Je peux parfois trouver problématique l'hypersexualisation. Mais en même temps, je ne veux pas rentrer dans le «slut shaming». J'ai la même discussion à propos de certains vidéoclips de rap que j'en ai au sujet de certaines émissions pour enfants comme Monster High.