À toi, pour toujours, Michael Jackson

Une couronne pour le roi de la pop

À Londres, des centaines d'admirateurs de Michael Jackson ont souligné sa mémoire en se rassemblant autour d'une grosse couronne érigée à l'effigie du chanteur, et en effectuant quelques pas de «moonwalk».

À Las Vegas, le Cirque du Soleil présente Diamond Celebration, une soirée pour souligner son anniversaire en présence de ses enfants, Paris et Prince, ainsi que des frères et soeurs du clan Jackson. La soirée s'ouvrira avec la présentation du spectacle «musical et immersif» One.

Thriller reprend vie

Les aficionados du créateur de Thriller, l'artiste masculin ayant le plus de chansons numéros un au palmarès, ont aussi appris que la succession de Michael Jackson et IMAX avaient conclu une entente pour la remasterisation numérique du court métrage Michael Jackson's Thriller en 3D.

La nouvelle mouture du court métrage en format IMAX 3D prendra l'affiche dans les cinémas IMAX aux États-Unis pour une semaine à compter du 21 septembre.

L'hommage de sa soeur Janet

De son côté, Janet Jackson a aussi souligné à sa manière les 60 ans de son frère. Elle apparaît avec Kwaylon Rogers dans un court clip qui parodie le célèbre clip Remember the Time, avec Iman, Eddie Murphy et Magic Johnson, tiré de l'album Dangerous. À l'instar du clip de 1992, Janet Jackson se trouve assise sur le trône pour juger des danseurs comme Kwaylon Rogers et Andrew «King Bach», selon un extrait mis en ligne par le site TMZ.

Immortel sur Twitter

Sur Twitter, la page officielle du chanteur a souligné son héritage artistique et son «immortalité» à ses 2,18 millions d'abonnés. D'autres artistes et des fans ont souligné dans des gazouillis l'anniversaire de Michael Jackson et son influence sur la musique actuelle. Il suffit de chercher le mot-clic #michaeljacksonday pour s'en convaincre!