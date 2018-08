Réveillonner avec 2Frères

La popularité du duo formé par les frères Érik et Sonny Caouette n'est plus à démontrer - leur deuxième album, La route, lancé à l'automne 2017, a atteint les 40 000 exemplaires vendus en quelques semaines, et leur chanson Comme avant a dominé le top 100 des radios pendant 25 semaines consécutives jusqu'en janvier 2018.

Pour ce spectacle, ils réuniront autour d'eux une foule d'invités spéciaux, issus de l'humour et de la musique, qui seront dévoilés au cours de l'automne.

Billets en vente à compter de vendredi.