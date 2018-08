Renée Martel rend hommage à son père

La chanteuse Renée Martel soulignera l'intronisation de la chanson de son père Un coin du ciel au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC).

Elle rendra hommage à son père Marcel Martel lors du spectacle qu'elle donnera le soir de l'ouverture du Festival de Saint-Tite, le 7 septembre.

« C'est la première chanson que j'ai chantée sur scène quand j'avais 5 ans, et je l'ai chantée avec mon père. C'est une chanson qui est fétiche pour moi. Si mon père était là aujourd'hui, ce serait un des plus beaux moments de sa vie, je le prends avec fierté, mais les honneurs lui reviennent à lui, et je suis pas mal contente d'être la fille de Marcel Martel », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

De Beau Dommage à Leonard Cohen, le PACC a récompensé des dizaines de chansons et de créateurs, autant en anglais qu'en français, depuis sa création en 1998.