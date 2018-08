Émile Proulx-Cloutier: remixer ma vie

L'auteur-compositeur-interprète continue sa tournée Marée haute, qui le fera repasser par le théâtre Outremont les 16 et 17 octobre et qui le mènera partout au Québec jusqu'en juin 2019. La pièce de théâtre documentaire Pôle Sud, qu'il a créée avec Anaïs Barbeau-Lavalette, sera reprise à l'Espace Libre du 5 au 15 septembre, et on pourra le voir à l'automne au cinéma dans le film Un printemps d'ailleurs, ainsi qu'à la télé dans les séries Faits divers et Demain des hommes.

Une chanson que tu aurais voulu écrire

Les Yankees de Richard Desjardins

Pour la qualité du récit. C'est une chanson presque visuelle, bien narrée: les lieux, les personnages, les situations sont posés. Il y a même des chapitres, elle évolue en actes. J'admire sa construction et son écriture, ses formules simples pour parler de douleur et de beauté. C'est une fable colonialiste qui fait se superposer les époques, qui fait se côtoyer les chevaux et les lasers. Ce n'est pas évident d'être rassembleur avec une toune de six minutes qui a à peine un refrain... Et pourtant, il pouvait finir un spectacle avec cette chanson, c'était un point de ralliement.

Le plus bel accord piano-voix

L'oiseau rouge de Pierre Flynn

J'ai cherché beaucoup... et j'en ai deux, finalement. À l'origine, L'oiseau rouge a dû être enregistrée avec huit instruments, mais la version piano-voix de cette grande chanson est sur le disque Vol solo de Flynn. Elle commence de manière douce et tendre, et se termine avec une envolée enragée. C'est comme s'il jouait avec trois mains! J'aime aussi beaucoup la version du groupe allemand Soap & Skin de Voyage Voyage. Dépouillée et ralentie, son texte devient réellement bouleversant.

Une chanson qui te rappelle ton enfance

Le grand cerf-volant de Gilles Vigneault

Je la chantais avec Les petits chanteurs du Mont-Royal. On faisait beaucoup de répertoire religieux, mais c'était une des chansons populaires qu'on chantait. C'est une belle chanson, tout le monde peut se faire des images dessus. Elle me rappelle vraiment mon enfance.

Une chanson qui t'émeut chaque fois

La voix humaine de Catherine Major

J'aime sa construction mélodique, son choix d'accords. Ça pourrait être théorique comme sujet, mais c'est magnifiquement écrit. C'est simple et ample, et c'est qu'on cherche à tout coup! La musique que Catherine a déposée là-dessus rend service au texte, et quand le refrain arrive, avec cette voix d'ange qui se déploie, c'est le plus bel hommage qui soit à la voix.

La chanson de ton répertoire que tu préfères interpréter sur scène

Kid

En ce moment, il y en a deux. Il y a Kid, que je fais en fin de spectacle, qui est très personnelle et sur laquelle je me suis gâté sur le plan mélodique. Et Force océane, que je fais de façon tellement dénudée que j'entends chaque microréaction de la salle. Il s'installe un genre de dialogue... c'est comme l'équivalent émotif du tapage de mains!

Une performance scénique qui t'a impressionné

Magnificat d'Arvo Pärt, par Tenebrae

J'étais à Genève il y a 10 ans. Je m'achète par hasard un billet pour un concert de l'ensemble londonien Tenebrae. Le spectacle se passait dans une église plongée dans le noir et les chanteurs se déplaçaient autour de nous. Il y avait des lampistes qui allumaient des bougies une à la fois, c'est passé d'une à 1000, sur le Magnificat d'Arvo Pärt... Je ne suis pas pratiquant ni rien, mais dans un moment comme ça, j'ai l'impression d'être en contact avec quelque chose de plus grand que moi grâce à la musique.