 Festival de la chanson de Granby: les honneurs à un Saskatchewanais 

C'est le Saskatchewanais Lord Byrun qui a été sacré lauréat du 50e Festival international de la chanson de Granby, mercredi soir. Et sous toutes réserves, il serait le premier auteur-compositeur-interprète des provinces de l'Ouest à être sacré grand gagnant du FICG.

La Voix de l'Est

«Merci à vous, cher public. C'est vous que je remercie en premier parce que vous êtes le plus important», s'est-il exclamé à la réception de son trophée avant de remercier les autres candidats et l'organisation, sa province, ses amis et sa famille.

