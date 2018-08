 Un duo de Mick Jagger-Carly Simon retrouvé après 45 ans 

Un duo de Mick Jagger et Carly Simon a été retrouvé plus de 45 ans après son enregistrement. La chanson, apparemment jamais entendue en public, semble avoir été enregistrée en 1972. Elle a été retrouvée récemment sur une cassette appartenant à Matt Lee, un collectionneur d'objets liés aux Rolling Stones.

Associated Press LONDRES

Selon des sites d'admirateurs des Rolling Stones, la chanson s'intitulerait Fragile, et il s'agirait d'une ballade dans laquelle Mick Jagger et Carly Simon semblent jouer du piano et chanter ensemble.

Carly Simon avait fait allusion à cet enregistrement égaré dans une entrevue donnée au magazine Rolling Stone il y a environ deux ans, affirmant que la cassette était perdue depuis des décennies.

Sur l'enregistrement de Matt Lee, Mick Jagger est le chanteur principal et Carly Simon offre les harmonies.

Carly Simon et Mick Jagger ont travaillé ensemble en 1972 lorsque le chanteur des Stones a apparemment prêté sa voix au succès de la chanteuse, You're So Vain.

Matt Lee, un entrepreneur de Londres, a refusé de dire où il avait pris la cassette. Mais il affirme avoir envoyé une copie numérique de la chanson au magazine Rolling Stone parce que celui-ci avait promis de la remettre à la chanteuse.

Les représentants des Rolling Stones n'ont pas immédiatement répondu à une demande d'entrevue.