 Un concert de Drake reporté à la dernière minute 

Le concert très attendu de Drake dans sa ville natale n'aura pas lieu comme prévu lundi soir. Live Nation Ontario a avisé les détenteurs de billets, tôt lundi, que le premier arrêt canadien de Drake dans le cadre de sa tournée Aubrey & The Three Migos est reporté «en raison de circonstances» indépendantes de sa volonté.

Deux autres concerts prévus mardi et mercredi à l'Aréna Banque Scotia à Toronto se dérouleront comme prévu, a ajouté le promoteur sur Twitter.

Un représentant de la tournée de Drake a refusé d'expliquer la raison du report ou d'expliquer pourquoi les détenteurs de billets ont été mis au courant moins de 24 heures avant le spectacle.

Drake a déjà repoussé ou annulé un certain nombre de dates nord-américaines pour cette tournée, qu'il effectue avec le trio hip-hop d'Atlanta Migos.

À l'origine, les artistes devaient lancer la tournée en Utah le mois dernier, mais des problèmes techniques ont entraîné deux retards.

Le concert présente un certain nombre d'effets spéciaux élaborés, notamment un téléphone portable géant, une Ferrari volante et une scène qui se transforme en terrain de basket.

Les organisateurs ont déclaré que le fait de repousser les spectacles leur permettrait d'«offrir l'expérience de grande qualité que les fans attendent et méritent».

Mais d'autres problèmes s'étaient également présentés dans les jours ayant précédé le début de la tournée.

Un membre de Migos, Offset, a été arrêté et a fait face à deux accusations liées aux armes à la mi-juillet, après que son garde du corps et lui eurent été interpelés près d'Atlanta. Il a malgré tout participé avec Migos au Veld Music Festival de Toronto, plus tôt ce mois-ci.

La tournée de Drake inclut également des arrêts à Montréal et à Vancouver, qui n'ont pas été touchés par les changements de date.