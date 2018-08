 Une compilation des Eagles devient l'album le plus vendu 

Un album compilation des Eagles est passé devant Thriller, de Michael Jackson, pour devenir l'album le plus vendu de l'histoire.

Mesfin Fekadu Associated Press NEW YORK

La Recording Industry Association of America (RIAA) a déclaré lundi à l'Associated Press que l'album des Eagles Their Greatest Hits 1971-1975 est maintenant certifié 38 fois platine, ce qui signifie que les ventes et l'écoute en continu (streaming) de l'album ont atteint 38 millions d'exemplaires.

L'album sorti en 1976 relègue ainsi Thriller, de Michael Jackson, 33 fois platine, à la deuxième place.

La RIAA a également déclaré qu'Hotel California des Eagles, sorti en 1977, est désormais 26 fois platine et est donc le troisième album le plus vendu de tous les temps.

La dernière compilation des ventes de l'album compilation des Eagles par la RIAA remontait à 2006. L'album était alors 29 fois platine.

Les chiffres de ventes et d'écoute en continu pour Thriller ont été mis à jour l'an dernier.

«Nous sommes reconnaissants envers nos familles, notre équipe, les gens de la radio et, surtout, les admirateurs fidèles qui nous ont accompagnés dans les hauts et les bas pendant 46 ans», a déclaré Don Henley, des Eagles, par communiqué.

Le statut platine de la RIAA était autrefois équivalent à la vente d'un million d'albums ou de chansons, mais en 2013, la société a commencé à intégrer l'écoute en continu sur YouTube, Spotify et d'autres services de musique numérique pour déterminer la certification des albums et des chansons.

Aujourd'hui, 1500 écoutes d'un album équivalent à la vente d'un album. Dix téléchargements de chansons représentent également la vente d'un album.