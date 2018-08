 Agression sexuelle: la cause du chanteur de Hedley de retour en cour 

La cause de Jacob Hoggard, le chanteur du groupe Hedley, sera de retour devant un tribunal de Toronto mercredi.

M. Hoggard est accusé d'un chef de contacts sexuels et de deux chefs d'agression sexuelle causant des lésions corporelles. La police de Toronto a dit que les accusations portent sur trois événements distincts survenus en 2016 et impliquant une femme et une fille.

L'avocat du musicien, Ian Smith, a dit que son client ne sera pas présent lors de l'audience.

Jacob Hoggard, originaire de Vancouver, clame qu'il n'a jamais eu de comportement sexuel non consensuel; il a toutefois admis qu'il avait tendance à considérer les femmes comme des objets.

Le groupe Hedley a donné son dernier spectacle le 24 mars, à Kelowna, en Colombie-Britannique, avant de prendre une pause «d'une durée indéterminée». Le groupe a aussi été largué par son équipe de gérance et rayé de la programmation de plusieurs stations de radio.

Hedley s'était également retiré des trois importantes catégories dans lesquelles il était finaliste au gala des prix Juno, et la prestation en direct du groupe à cette cérémonie a été annulée.